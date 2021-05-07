В чемпионате Петербурга по джигитовке победил 17-летний Богдан Белов. Соревновались в общей сложности около 40 спортсменов.
Чемпионат проводился Федерацией конного спорта Петербурга в деревне Хирвости Всеволожского района. Как сообщили «Фонтанке» 7 мая в пресс-службе федерации, участники соревновались по программе «Специальная джигитовка», где каждый показывал свое умение во владении кавалерийским оружием и программой упражнений «Вольная джигитовка».
Сезон конного спорта в Петербурге и Ленобласти продлится до октября. Соревнования будут проходить практически каждые выходные. На вторые выходные июля намечен чемпионат города.
Федерация конного спорта Санкт-Петербурга — некоммерческая организация, созданная почти 30 лет назад для развития и популяризации конного спорта.