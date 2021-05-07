FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
74.58р89.68р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Лучшему джигиту Петербурга нет и 18 лет. Посмотрите, что он умеет

В Петербурге выбрали лучшего джигита

В чемпионате Петербурга по джигитовке победил 17-летний Богдан Белов. Соревновались в общей сложности около 40 спортсменов.

Чемпионат проводился Федерацией конного спорта Петербурга в деревне Хирвости Всеволожского района. Как сообщили «Фонтанке» 7 мая в пресс-службе федерации, участники соревновались по программе «Специальная джигитовка», где каждый показывал свое умение во владении кавалерийским оружием и программой упражнений «Вольная джигитовка».

Богдан Белов
Богдан БеловФото: Фото пресс-службы Федерации конного спорта Петербурга
Фото: Фото пресс-службы Федерации конного спорта Петербурга
Фото: Фото пресс-службы Федерации конного спорта Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

Сезон конного спорта в Петербурге и Ленобласти продлится до октября. Соревнования будут проходить практически каждые выходные. На вторые выходные июля намечен чемпионат города.

Федерация конного спорта Санкт-Петербурга — некоммерческая организация, созданная почти 30 лет назад для развития и популяризации конного спорта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

vic_5e4cd1938d1a8
Я уж подумал, что опять
лезгинку на дороге танцевали ...
RemyMartin
Молодец. Джигитовать вообще полезно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний