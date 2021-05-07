«Баннеры повредились из-за непогоды. В настоящее время идут работы по их замене. Вопрос на контроле районной администрации», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе.
Горожане в соцсетях делятся фотографиями и видео того, во что превратились украшения. Некоторые конструкции частично оторваны и свисают над дорогой, некоторые уже лежат на земле. Часть баннеров намоталась на растяжки.
В администрации уточнили, что «пострадали несколько баннеров по проспекту Стачек». «Подрядчик их демонтирует так скоро, как только возможно. Сейчас работают две вышки, еще одна на подходе», — добавили в администрации.
Согласно данным госзакупок, на украшение улиц к праздничным датам, в том числе и к 9 Мая, администрация города выделила 7,78 млн рублей. В списке работ есть размещение декоративных баннеров «С Днем Победы» на проспекте Стачек. Конкурс выиграла ООО «Компания Омега».