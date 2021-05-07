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Украшения к Дню Победы на проспекте Стачек не вынесли непогоды

В Петербурге праздничные украшения получили повреждения

Горожане заметили, что уличные украшения ко Дню Победы на проспекте Стачек частично оторваны, частично намотаны на провода. Незапланированный демонтаж в администрации Кировского района 7 мая объяснили непогодой.

«Баннеры повредились из-за непогоды. В настоящее время идут работы по их замене. Вопрос на контроле районной администрации», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: Неизданное | Санкт-Петербург / vk.com/spb_today_unpublished
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Горожане в соцсетях делятся фотографиями и видео того, во что превратились украшения. Некоторые конструкции частично оторваны и свисают над дорогой, некоторые уже лежат на земле. Часть баннеров намоталась на растяжки.

В администрации уточнили, что «пострадали несколько баннеров по проспекту Стачек». «Подрядчик их демонтирует так скоро, как только возможно. Сейчас работают две вышки, еще одна на подходе», — добавили в администрации.

Согласно данным госзакупок, на украшение улиц к праздничным датам, в том числе и к 9 Мая, администрация города выделила 7,78 млн рублей. В списке работ есть размещение декоративных баннеров «С Днем Победы» на проспекте Стачек. Конкурс выиграла ООО «Компания Омега».

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Комментарии (1)

Foxit
Согласно данным госзакупок... Не понял, а это тут зачем? Причем тут непогода в городе и данные госзакупок?
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