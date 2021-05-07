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Роскомнадзор требует от Google снять ограничения с приложения «Улица Героев»

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием отменить блокировку приложения «Улица Героев».

По информации пресс-службы ведомства, ранее приложение, принадлежащее ГТРК «Саратов», было удалено из Google Play. Оно содержит биографии героев Великой Отечественной войны, в чью честь названы улицы в разных городах России.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять ограничение доступа к приложению «Улица Героев». <…> В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — отметили в ведомстве.

Также Роскомнадзор потребовал не только проинформировать о снятии ограничений, но и объяснить причины их введения.

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Комментарии (3)

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