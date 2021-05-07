Беглов поучаствовал в передаче фрагмента «кабеля жизни» Музею блокады Ленинграда и открыл новую подстанцию

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 мая принял участие в передаче музею фрагмента «кабеля жизни», который проложили во время блокады Ленинграда по дну Ладожского озера, и открыл новую электроподстанцию в Приморском районе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Градоначальник поучаствовал в торжественной церемонии передачи фрагмента «кабеля жизни» Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда. Прокладка этого кабеля по дну Ладожского озера помогла в сентябре 1942 года прорвать энергетическую блокаду города. Кабель проложили за 48 дней. Он обеспечивал энергией госпитали, хлебозаводы, оборонные предприятия. Его хватало также на периодическое освещение квартир.
Кроме того, сегодня Беглов вместе с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым и врио гендиректора «Россети Ленэнерго» Игорем Кузьминым открыли новую подстанцию «Конная» в Приморском районе. Объект полностью автоматизирован и не требует постоянного присутствия персонала.
По словам губернатора, подстанция обеспечит надежное электроснабжение застройки Приморского района, в том числе строящегося микрорайона Юнтолово, в котором живут 70 тысяч человек.