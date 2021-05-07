Беглов поучаствовал в передаче фрагмента «кабеля жизни» Музею блокады Ленинграда и открыл новую подстанцию

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 мая принял участие в передаче музею фрагмента «кабеля жизни», который проложили во время блокады Ленинграда по дну Ладожского озера, и открыл новую электроподстанцию в Приморском районе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.



Градоначальник поучаствовал в торжественной церемонии передачи фрагмента «кабеля жизни» Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда. Прокладка этого кабеля по дну Ладожского озера помогла в сентябре 1942 года прорвать энергетическую блокаду города. Кабель проложили за 48 дней. Он обеспечивал энергией госпитали, хлебозаводы, оборонные предприятия. Его хватало также на периодическое освещение квартир.

