Правительство пытается сдержать цены на бензин, разрешив независимым АЗС покупать топливо через биржу

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление российского правительства, которое позволяет независимым АЗС покупать топливо у нефтяников через биржу.

Как пишет 7 мая РИА Новости, новые меры направлены на попытку сдержать цены на бензин. «Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода. Это позволит отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов», — пояснили в пресс-службе правительства.

Отныне нефтяные компании обязаны часть нефтепродуктов отправлять на биржу, где независимые АЗС могут купить их по рыночным ценам. Считается, что такой подход снизит риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС.