FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
74.58р89.68р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
12
Печать

Душил и лез целоваться. В Петербурге супруга председателя ТСЖ подверглась нападению в своём «Мерседесе»

Петербурженка отдала собаку на стрижку и нашла в машине агрессора

Любвеобильный бородач внезапно подсел в машину женщины в Красногвардейском районе Петербурга. Его грубая попытка познакомиться пришлась даме не по душе. Бойкая автомобилистка дала отпор, рассказала о случившемся мужу, а тот — сотрудникам полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне примерно в шесть вечера в петербургскую полицию обратился 47-летний председатель ТСЖ, проживающий на Ленинском проспекте. Поводом стало нападение на его 49-летнюю супругу.

По словам мужчины, его жена приехала на «Мерседесе» к дому 38 на проспекте Ударников, чтобы отдать на стрижку свою собаку. Выйдя из машины, она оставила её открытой, а когда вернулась, обнаружила на пассажирском сиденье незнакомца.

Последний хотел жёсткой любви — он потянул к ней руки, стал душить и пытался поцеловать. Супруга председателя ТСЖ не растерялась, применила силу и вытолкала дерзкого ловеласа из своего «Мерседеса».

Заявление она подавать не пожелала. Однако в распоряжении сотрудников полиции есть некоторые приметы нападавшего: это был мужчина с небольшой бородой, на вид — 22–25 лет. Одет он был не по погоде: зелёная кофта, чёрные штаны, резиновые тапки и солнцезащитные очки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

2356897676
Собачку стричь она ездила. Ага. А киску не выгуливала? Ветвистые рога председателя как бы намекают о синдроме гулящей киски.
kоt-obormot
Шувалов вон тоже свой джет снаряжает до ПарижУ - что бы своих собачек подстричь. А тут всего - на каком то мерседесе...
nuga
Неплохо живут председатели ТСЖ,очередная кормушка для своих
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний