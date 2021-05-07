Душил и лез целоваться. В Петербурге супруга председателя ТСЖ подверглась нападению в своём «Мерседесе»

Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне примерно в шесть вечера в петербургскую полицию обратился 47-летний председатель ТСЖ, проживающий на Ленинском проспекте. Поводом стало нападение на его 49-летнюю супругу.

По словам мужчины, его жена приехала на «Мерседесе» к дому 38 на проспекте Ударников, чтобы отдать на стрижку свою собаку. Выйдя из машины, она оставила её открытой, а когда вернулась, обнаружила на пассажирском сиденье незнакомца.

Последний хотел жёсткой любви — он потянул к ней руки, стал душить и пытался поцеловать. Супруга председателя ТСЖ не растерялась, применила силу и вытолкала дерзкого ловеласа из своего «Мерседеса».