Душил и лез целоваться. В Петербурге супруга председателя ТСЖ подверглась нападению в своём «Мерседесе»

Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне примерно в шесть вечера в петербургскую полицию обратился 47-летний председатель ТСЖ, проживающий на Ленинском проспекте. Поводом стало нападение на его 49-летнюю супругу.
По словам мужчины, его жена приехала на «Мерседесе» к дому 38 на проспекте Ударников, чтобы отдать на стрижку свою собаку. Выйдя из машины, она оставила её открытой, а когда вернулась, обнаружила на пассажирском сиденье незнакомца.
Последний хотел жёсткой любви — он потянул к ней руки, стал душить и пытался поцеловать. Супруга председателя ТСЖ не растерялась, применила силу и вытолкала дерзкого ловеласа из своего «Мерседеса».
Заявление она подавать не пожелала. Однако в распоряжении сотрудников полиции есть некоторые приметы нападавшего: это был мужчина с небольшой бородой, на вид — 22–25 лет. Одет он был не по погоде: зелёная кофта, чёрные штаны, резиновые тапки и солнцезащитные очки.