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Странный манёвр показал «Ситроен» на Комендантском: из всех направлений он выбрал столб

На севере Петербурга легковой автомобиль врезался в столб

Редкую меткость продемонстрировал водитель легкового автомобиля утром 7 мая в Приморском районе Петербурга.

На пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов «Ситроен» на высокой скорости въехал в столб, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения.

От удара о поребрик легковушка подпрыгнула и слегка задела опору светофора.

«Фонтанка.ру»

Судя по всему, обошлось без травм: на фотографиях очевидцев рядом с машиной запечатлён мужчина в чёрно-серой куртке — возможно, водитель.

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Комментарии (3)

Игорь Маянов
Похоже, что хотел повернуть на высокой скорости, а тут пешеход нарисовался, вот на зажатых в тиски колесах и поскользил дальше...
lenten
Это вроде уже четвёртый за последнюю неделю, не вошедший в поворот.
lenten
Похоже на недавний манёвр алкаша на Луначарского.
Если бы продолжил поворот, то на такой скорости должен был в пешехода попасть.
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