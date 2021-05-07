Редкую меткость продемонстрировал водитель легкового автомобиля утром 7 мая в Приморском районе Петербурга.
На пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов «Ситроен» на высокой скорости въехал в столб, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения.
От удара о поребрик легковушка подпрыгнула и слегка задела опору светофора.
«Фонтанка.ру»
Судя по всему, обошлось без травм: на фотографиях очевидцев рядом с машиной запечатлён мужчина в чёрно-серой куртке — возможно, водитель.