Двойная авария в самом сердце Северной столицы зафиксировала камера видеонаблюдения. Вопросы есть ко всем трём участникам.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 7 мая, ночью на Невском проспекте, напротив Екатерининского сквера, перед пешеходным переходом столкнулись два легковых автомобиля. «Не выставили знак аварийной остановки, чем спровоцировали второе ДТП с участием третьего автомобиля в 1:56», — отмечается в сообщении.
Третий водитель почему-то не заметил стоящие машины, хотя дорога тут ярко освещена. Стоявшие на дороге мужчина и женщина успели отскочить. Судя по всему, никто не пострадал. Любопытно, что после второго столкновения никто из участников так и не выставил знак аварийной остановки.