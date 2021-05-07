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Участники ДТП на Невском не выставили знак. В них въехал третий, но и после этого про знак не вспомнили

В центре Петербурга автомобиль въехал в две столкнувшиеся машины

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Двойная авария в самом сердце Северной столицы зафиксировала камера видеонаблюдения. Вопросы есть ко всем трём участникам.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 7 мая, ночью на Невском проспекте, напротив Екатерининского сквера, перед пешеходным переходом столкнулись два легковых автомобиля. «Не выставили знак аварийной остановки, чем спровоцировали второе ДТП с участием третьего автомобиля в 1:56», — отмечается в сообщении.

Третий водитель почему-то не заметил стоящие машины, хотя дорога тут ярко освещена. Стоявшие на дороге мужчина и женщина успели отскочить. Судя по всему, никто не пострадал. Любопытно, что после второго столкновения никто из участников так и не выставил знак аварийной остановки.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (22)

263809481
Ах, водитель белой машины ещё пассажира в машине оставил. И, похоже, плакать начал, когда в него слепошарый прилетел. Бедняги.
260569221
А водитель третьего авто коренной житель гор?
LiChaBaTa
Смешно и грустно
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