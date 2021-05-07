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Тоннель у Гренадерского моста ограничат из-за ремонта трамвайных путей, ночной Литейный — для прокладки сетей

В Петербурге из-за дорожных работ вводят ограничения движения

В Петербурге ограничат движение по ряду участков транспортных артерий для ремонта и прокладки сетей. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции города.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
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С девяти часов вечера 10 мая до семи утра 17 мая ограничат проезд по тоннелю у Гренадерского моста из-за ремонта дорожного покрытия.

10 мая стартует первый этап ремонта Тихорецкого проспекта. До 25 мая подрядчик заменит покрытие трамвайных путей, а в рамках второго этапа в июле-августе отремонтирует покрытие проезжей части и тротуаров. В связи с этим с 10 по 25 мая будет ограничено движение по участку Тихорецкого от Светлановского проспекта до улицы Гидротехников.

Литейный проспект от улицы Чайковского до Фурштатской по ночам (с 23:00 до 6:00) с 11 по 15 мая будет ограничен для автомобильного движения в связи с работами по прокладке инженерных сетей.

Улицу Академика Лебедева от Арсенальной набережной до улицы Комсомола ограничат с 12 по 23 мая в связи работами по установке временного ограждения.

Движение по Бокситогорской улице (от Новомалиновской дороги до дома 3, лит. А, по Бокситогорской улице) ограничат из-за прокладки газопровода.

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Комментарии (3)

265921123
мне кажется, у Гренадерского моста тоннель немного с другой стороны...
Riptide
На Тихорецкую состав отправится.
Вагончик тронется, перрон останется ...
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