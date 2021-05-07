В Петербурге ограничат движение по ряду участков транспортных артерий для ремонта и прокладки сетей. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции города.

10 мая стартует первый этап ремонта Тихорецкого проспекта. До 25 мая подрядчик заменит покрытие трамвайных путей, а в рамках второго этапа в июле-августе отремонтирует покрытие проезжей части и тротуаров. В связи с этим с 10 по 25 мая будет ограничено движение по участку Тихорецкого от Светлановского проспекта до улицы Гидротехников.

С девяти часов вечера 10 мая до семи утра 17 мая ограничат проезд по тоннелю у Гренадерского моста из-за ремонта дорожного покрытия.

Литейный проспект от улицы Чайковского до Фурштатской по ночам (с 23:00 до 6:00) с 11 по 15 мая будет ограничен для автомобильного движения в связи с работами по прокладке инженерных сетей.



Улицу Академика Лебедева от Арсенальной набережной до улицы Комсомола ограничат с 12 по 23 мая в связи работами по установке временного ограждения.



Движение по Бокситогорской улице (от Новомалиновской дороги до дома 3, лит. А, по Бокситогорской улице) ограничат из-за прокладки газопровода.

