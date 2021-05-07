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Все ветераны-участники парада Победы в Петербурге прошли вакцинацию от COVID-19

В Петербурге вакцинировали всех ветеранов, которые примут участие в параде в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева.

В параде 9 мая примут участие 250 ветеранов. Из них полный цикл вакцинации прошли 177 человек. 73 ветерана переболели коронавирусом ранее, у них подтверждено наличие антител в крови. Для ветеранов и сопровождающих их лиц организовано трехкратное лабораторное тестирование на наличие коронавируса (по месту их проживания за 12 дней, затем за 8 дней и за сутки до парада).

Напомним, что к участию в параде Победы будут допущены только имеющие отрицательные тесты на коронавирус люди. Проверять наличие средств защиты, температуру и документы об отсутствии «короны» будут на входе на Дворцовую площадь. Там же будет организовано врачебное наблюдение. А главную площадь города и транспорт, на котором привезут ветеранов, обработают дезинфицирующими средствами.

В Петербурге проживает 84,7 тысячи человек, переживших Великую Отечественную войну. Из них 4 тысячи — непосредственные участники боевых действий, 377 инвалида ВОВ, 62,7 тысячи жителей блокадного Ленинграда, 10,7 тысячи тружеников тыла, около 6,7 тысячи бывших малолетних узников фашистских концлагерей, а также более 222 тысяч детей войны.

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