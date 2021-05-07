Все ветераны-участники парада Победы в Петербурге прошли вакцинацию от COVID-19

В Петербурге вакцинировали всех ветеранов, которые примут участие в параде в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева.

В параде 9 мая примут участие 250 ветеранов. Из них полный цикл вакцинации прошли 177 человек. 73 ветерана переболели коронавирусом ранее, у них подтверждено наличие антител в крови. Для ветеранов и сопровождающих их лиц организовано трехкратное лабораторное тестирование на наличие коронавируса (по месту их проживания за 12 дней, затем за 8 дней и за сутки до парада).