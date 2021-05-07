Путин распорядился о стройке в Антарктиде и о создании атласа мира с русскими названиями

«Правительству Российской Федерации принять необходимые решения, обеспечивающие транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции «Восток» в целях введения ее в эксплуатацию в полном объеме в 2024 году», — говорится в поручении. Оно должно быть исполнено до 1 июня. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Русского географического общества поручил правительству обеспечить в 2021 году транспортировку модулей зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиду. Информация размещена на сайте Кремля.

Новую станцию, напомним, построили на деньги бизнесмена Леонида Михельсона, владельца «Новатэка». Он вложил в создание модулей около 4 млрд рублей. Еще 3,5 млрд выделило правительство на транспортировку комплекса.

Кроме того, президент поручил правительству оказать возможное содействие созданию по предложению Русского географического общества нового общедоступного цифрового атласа мира с российскими топонимами. Ответственным также назначен Мишустин.

«Правительству Российской Федерации оказать возможное содействие в реализации предложений Русского географического общества о создании нового общедоступного цифрового атласа мира с российскими топонимами. Доклад — до 1 августа 2021 года», — говорится в перечне по итогам заседания попечительского совета РГО, опубликованном на сайте Кремля.