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Путин распорядился о стройке в Антарктиде и о создании атласа мира с русскими названиями

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Русского географического общества поручил правительству обеспечить в 2021 году транспортировку модулей зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиду. Информация размещена на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации принять необходимые решения, обеспечивающие транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции «Восток» в целях введения ее в эксплуатацию в полном объеме в 2024 году», — говорится в поручении. Оно должно быть исполнено до 1 июня. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Новую станцию, напомним, построили на деньги бизнесмена Леонида Михельсона, владельца «Новатэка». Он вложил в создание модулей около 4 млрд рублей. Еще 3,5 млрд выделило правительство на транспортировку комплекса.

Кроме того, президент поручил правительству оказать возможное содействие созданию по предложению Русского географического общества нового общедоступного цифрового атласа мира с российскими топонимами. Ответственным также назначен Мишустин.

«Правительству Российской Федерации оказать возможное содействие в реализации предложений Русского географического общества о создании нового общедоступного цифрового атласа мира с российскими топонимами. Доклад — до 1 августа 2021 года», — говорится в перечне по итогам заседания попечительского совета РГО, опубликованном на сайте Кремля.

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Комментарии (19)

***_555
Антарктический бункер?
BobCat2
Не очень понятно причём тут правительство то? Нужно РГСу, пусть хоть глобус сделает - у них там и денег и учредителей влиятельных с избытком. Или правительство все проблемы решило и остались только вопросы с иноземными названиями?
ShkVAl
Вот! Теперь все правильно. Ранее был оброк, теперь ещё и барщина.
«... на деньги бизнесмена...».
Прекрасные темпы роста. Уже вышли на уровень средневековья!!!
Палеолит преодолён!!! Со всеми вытекающими отсюда последствиями...
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