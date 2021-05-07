Петербургские полицейские задержали двоих налётчиков, которые отправились по магазинам с сигнальным пистолетом и перцовым баллончиком.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области 7 мая, накануне около часа дня сотрудники полиции задержали у дома 160 на проспекте Ветеранов двоих граждан Белоруссии в возрасте 33 и 45 лет, которые подозреваются в совершении двух разбойных нападений на круглосуточные магазины в ночь на 6 мая.
Подробности их похождений приводит полицейский главк. Так, около трёх ночи они заглянули в торговую точку на улице Солдата Корзуна. На требование выдать им алкоголь они получили отказ и были вынуждены уйти ни с чем. Однако через некоторое время приятели вернулись, в руках у них был весомый аргумент — пистолет. Угрожая им, они похитили с прилавка две пачки сигарет и банку пива, после чего скрылись с места преступления.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Спустя час ещё одно разбойное нападение было совершено ими в магазине на проспекте Ветеранов. На этот раз их целью стал кассовый аппарат с выручкой. Один из приятелей продемонстрировал продавцу пистолет, а другой распылил в его лицо перцовый баллончик. Несмотря на это, сотрудник торговой точки оказал сопротивление. Завязалась драка, в ходе которой приятели были вынуждены ретироваться. Пострадавшего продавца забрали сотрудники скорой помощи.
«Как оказалось, младший из них в этот день как раз отмечал свой день рождения. При задержании у мужчин изъяты перцовый баллончик и сигнальный пистолет», — добавили в полицейском главке.
Возбуждены уголовные дела по 162-й статье УК РФ (разбой). Не исключено, что подозреваемые могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.