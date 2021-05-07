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Двое налётчиков прошлись по петербургским магазинам с пистолетом и баллончиком. Один из них разбоем отметил день рождения

В Петербурге раскрыты нападения на два магазина

Петербургские полицейские задержали двоих налётчиков, которые отправились по магазинам с сигнальным пистолетом и перцовым баллончиком.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области 7 мая, накануне около часа дня сотрудники полиции задержали у дома 160 на проспекте Ветеранов двоих граждан Белоруссии в возрасте 33 и 45 лет, которые подозреваются в совершении двух разбойных нападений на круглосуточные магазины в ночь на 6 мая.

Подробности их похождений приводит полицейский главк. Так, около трёх ночи они заглянули в торговую точку на улице Солдата Корзуна. На требование выдать им алкоголь они получили отказ и были вынуждены уйти ни с чем. Однако через некоторое время приятели вернулись, в руках у них был весомый аргумент — пистолет. Угрожая им, они похитили с прилавка две пачки сигарет и банку пива, после чего скрылись с места преступления.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Спустя час ещё одно разбойное нападение было совершено ими в магазине на проспекте Ветеранов. На этот раз их целью стал кассовый аппарат с выручкой. Один из приятелей продемонстрировал продавцу пистолет, а другой распылил в его лицо перцовый баллончик. Несмотря на это, сотрудник торговой точки оказал сопротивление. Завязалась драка, в ходе которой приятели были вынуждены ретироваться. Пострадавшего продавца забрали сотрудники скорой помощи.

«Как оказалось, младший из них в этот день как раз отмечал свой день рождения. При задержании у мужчин изъяты перцовый баллончик и сигнальный пистолет», — добавили в полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела по 162-й статье УК РФ (разбой). Не исключено, что подозреваемые могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

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Комментарии (8)

german_5e4d02dc5a4f9
Господи, сколько же мусора на улицах...
AlBerkut
Как на пустом месте поднять себе 'пацанскую' статью.
Ну пока пацаны не спросят 'а чо взяли' 😂😂😂
Ч. 2 ст. 162 УК РФ, + она же через покушение, за 2 пачки сигарет и банку пивасика... Да это же просто преступные гении, чёрт побери! 😂😂😂😂😂
dyadenka
Что с людьми водка делает. теперь ролучат по 5и минимум за куш в 1000 рублей.
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