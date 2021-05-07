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Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения РФ утвердило новую, 11-ю по счету, версию рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса. Информация об этом 7 мая появилась на сайте ведомства.

В новых рекомендациях из списка рекомендованных препаратов убрали гидроксихлорохин и добавили иммуноглобулин человека в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии для пациентов на стационарном лечении. Для упреждающей терапии COVID-19 у взрослых составители сочли возможным применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций. Обновлены также рекомендации по особенностям лечения пациентов с сахарным диабетом.

Раздел профилактики коронавируса дополнили информацией о вакцинах «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Минздрав оформил новую версию рекомендаций в форме инфографики, посмотреть ее можно здесь.

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Комментарии (5)

Riptide
Глюкоко-(чего-то там) в форме дозированного порошка у нас многие и так принимают. Без назначения ...
nuga
В Индии эпидемия Черного грибка,который сжирает человека после лечения Ковида стероидами.Грибок выедает глаза,кости черепа ,лица,сосудов,всех органов,как паутина с метастазами и все это после так называемого лечения.
mynine
Ну, наконец-то убрали гидроксихлорохин из рекомендаций.
Еще, емнип, прошлым летом или в начале осени исследования показали его неэффективность при лечении ковида, и, хуже того, опасные побочные явления. Его убрали из протоколов лечения все развитые страны. Тем не менее более полугода он оставался в рекомендациях Минздрава...
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