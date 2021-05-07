Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения РФ утвердило новую, 11-ю по счету, версию рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса. Информация об этом 7 мая появилась на сайте ведомства.

В новых рекомендациях из списка рекомендованных препаратов убрали гидроксихлорохин и добавили иммуноглобулин человека в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии для пациентов на стационарном лечении. Для упреждающей терапии COVID-19 у взрослых составители сочли возможным применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций. Обновлены также рекомендации по особенностям лечения пациентов с сахарным диабетом.