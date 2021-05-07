У Благовещенского моста из Невы достали тело мужчины

Как стало известно «Фонтанке», около четырёх утра 7 мая в один из отделов полиции Василеостровского района поступило сообщение от охраны Благовещенского моста. В нём говорилось, что с переправы в Неву прыгнул человек и тонет.

Прибывшие полицейские нашли в воде тело мужчины. Его личность пока что не установили: документов при себе он не имел, а мобильный телефон промок и перестал работать.

Погибшему на вид до 30 лет, рост около 180 сантиметров, волосы тёмные, глаза карие, на лице небольшая борода. Он был одет в кроссовки «Адидас», штаны «Найк», куртку синего цвета и кепку чёрного цвета с жёлто-красной эмблемой. Обстоятельства его смерти выясняются.