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У Благовещенского моста из Невы достали тело мужчины

В Петербурге в Неве утонул человек

В Петербурге из Невы достали тело мужчины, личность которого пока не установлена. Свидетелями его смертельного прыжка стали охранники переправы.

Как стало известно «Фонтанке», около четырёх утра 7 мая в один из отделов полиции Василеостровского района поступило сообщение от охраны Благовещенского моста. В нём говорилось, что с переправы в Неву прыгнул человек и тонет.

Прибывшие полицейские нашли в воде тело мужчины. Его личность пока что не установили: документов при себе он не имел, а мобильный телефон промок и перестал работать.

Погибшему на вид до 30 лет, рост около 180 сантиметров, волосы тёмные, глаза карие, на лице небольшая борода. Он был одет в кроссовки «Адидас», штаны «Найк», куртку синего цвета и кепку чёрного цвета с жёлто-красной эмблемой. Обстоятельства его смерти выясняются.

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Комментарии (3)

nuga
Одет по фирме,не бедствует,что не жилось?
DEMOMON
Смуглый?
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