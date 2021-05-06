В Петербурге умер актёр, режиссёр и театральный педагог Олег Зорин

В Петербурге скончался ветеран Академического театра имени Ленсовета — режиссёр, актёр и педагог Олег Зорин. Он умер на 82-м году жизни. О кончине театрального деятеля 6 мая сообщает официальный сайт театра.
«Олег Дмитриевич умер сегодня утром. Он до последнего дня работал, был в достаточно бодром рабочем состоянии и активно участвовал в жизни театра. Но всё-таки возраст, к сожалению, берёт своё. Он работал в театре как режиссер и как артист, и на курсе, который традиционно набирался нашей Театральной академией при Театре имени Ленсовета, он был педагогом, и наши лучшие артисты Лариса Луппиан, Сергей Мигицко и многие другие — это все его ученики», — рассказал ТАСС директор Театра им. Ленсовета Валерий Градковский.
О дне прощания с Олегом Зориным будет сообщено дополнительно.