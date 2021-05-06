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В Петербурге умер актёр, режиссёр и театральный педагог Олег Зорин

Актёр и педагог Олег Зорин скончался на 82-м году жизни

В Петербурге скончался ветеран Академического театра имени Ленсовета — режиссёр, актёр и педагог Олег Зорин. Он умер на 82-м году жизни. О кончине театрального деятеля 6 мая сообщает официальный сайт театра.

Олег Зорин
Олег ЗоринФото: с официального сайта Академического театра имени Ленсовета
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«Олег Дмитриевич умер сегодня утром. Он до последнего дня работал, был в достаточно бодром рабочем состоянии и активно участвовал в жизни театра. Но всё-таки возраст, к сожалению, берёт своё. Он работал в театре как режиссер и как артист, и на курсе, который традиционно набирался нашей Театральной академией при Театре имени Ленсовета, он был педагогом, и наши лучшие артисты Лариса Луппиан, Сергей Мигицко и многие другие — это все его ученики», — рассказал ТАСС директор Театра им. Ленсовета Валерий Градковский.

О дне прощания с Олегом Зориным будет сообщено дополнительно.

Олег Зорин
Олег ЗоринФото: с официального сайта Академического театра имени Ленсовета

Олег Зорин был принят Игорем Владимировым в труппу Театра им. Ленсовета в 1961 году. Играл в спектаклях «Жестокость», «Мистерия-буфф», «Левша», «Человек и джентльмен», «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», «Миссис Пайпер ведёт следствие», «Фредерик, или Бульвар преступлений». В 1985–1995 годах работал в театре «Эксперимент», где активно выступал в жанре театра одного актёра. В 1995 году вновь вернулся в Театр имени Ленсовета на должность режиссёра.

Также Олег Зорин работал на петербургском телевидении, где в качестве режиссёра поставил спектакль «Профессия миссис Уоррен» по пьесе Бернарда Шоу.

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