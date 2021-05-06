Петербуржцы нашли сову на Васильевском острове и не смогли пройти мимо. Фотографии пернатой незнакомки 6 мая они разместили в группе благотворительного фонда «Сирин» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала «Фонтанке» жительница города по имени Дарья, которая разместила пост, минувшим утром она, а также её коллеги из нотариальной конторы, заметили сову во дворе на 6-й линии В.О.





«Видимых травм не было, она просто грустно сидела. Один раз невысоко пролетела по двору и влетела в стену. По ней сползла, там её и поймали потом», — поделилась подробностями петербурженка.



Дарья и её коллеги обратились за помощью в «Сирин», но в итоге сову забрал волонтёр петербургской организации, специализирующейся на диких животных, который отвёз её в реабилитационный центр. Коллеги горожанки также показали, как происходил отлов птицы. Судя по кадрам, спасательной операция прошла быстро и безболезненно.

