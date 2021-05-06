В ООН заявили, что Земле угрожает глобальная катастрофа

Температура планеты Земля в 2020 году достигла рекордных значений за три миллиона лет, что приблизило человечество к климатической катастрофе. Об этом на форуме «Петерсбергский климатический диалог» заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.



«Прошлый год стал ещё одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов», — цитирует главу ООН 6 мая РИА Новости.



По словам Гутьерреша, концентрация углекислого газа в атмосфере обновила максимум, превысив доиндустриальный уровень на 148%. Генсек ООН подчеркнул, что это самый высокий показатель за три миллиона лет, когда температура Земли была выше на три градуса, а уровень моря выше на 15 метров.

