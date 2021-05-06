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В ООН заявили, что Земле угрожает глобальная катастрофа

О приближении климатической катастрофы предупредил генсек ООН

Температура планеты Земля в 2020 году достигла рекордных значений за три миллиона лет, что приблизило человечество к климатической катастрофе. Об этом на форуме «Петерсбергский климатический диалог» заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Прошлый год стал ещё одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов», — цитирует главу ООН 6 мая РИА Новости.

По словам Гутьерреша, концентрация углекислого газа в атмосфере обновила максимум, превысив доиндустриальный уровень на 148%. Генсек ООН подчеркнул, что это самый высокий показатель за три миллиона лет, когда температура Земли была выше на три градуса, а уровень моря выше на 15 метров.

«В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы стоим на краю пропасти», — предостерёг он.

Гутьерреш отметил, что для того, чтобы предотвратить наихудший сценарий, человечеству следует «работать сообща, встав на более «чистый и зеленый» путь развития».

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Комментарии (37)

xepnuminu
не было зимы в Питере. не нагнетайте.
DAE
А почему не 10 млн - звучало бы намного убедительнее.
nuga
Началось.Второе отделение перезагрузки новой нормальности.Углеродный нуль и бешенная стоимость электроэнергии,как в Техасе этой зимой,где киловатт подскочил в 10000 раз.Зеленая энергетика приведет к росту цены за продовольствие и голодные смерти миллионов людей.Глобалисты активизировались после сходки на Саммите по климату недавнему.Завопили о температуре и страшилки новые,а зима между прочим холодная была везде,негде перегрева не было,ложь на голубом глазу.
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