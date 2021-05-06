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Оператора аэропорта Пулково оштрафовали за сброс сточных вод в Лиговский канал

В Петербурге оштрафовали ООО «Воздушные ворота Северной столицы» за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в Лиговский канал. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Поводом для принятия подобных мер послужили итоги проверки, проведённой в ноябре 2020 года, в рамках которой были взяты пробы на выпуске предприятия. «Результаты лабораторного исследования показали превышения по БПК5 (в 7 раз), ХПК (в 3,2 раза). Данные показатели могут свидетельствовать о чрезмерном насыщении воды органикой, что может негативно влиять на водный объект и его компоненты. Кроме того, отобранная проба из выпуска оказывала токсическое воздействие», — рассказали в региональном ведомстве.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора
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После этой проверки было возбуждено дело по административной статье 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования). В рамках дальнейшего расследования в воде из контрольного колодца ВВСС превышения допустимых показателей были установлены повторно. Теперь оператору петербургского аэропорта Пулково предстоит выплатить штраф в размере 93 тысячи рублей, а также устранить выявленные нарушения.

В пресс-службе ВВСС пообещали позже прокомментировать ситуацию.

Прошлой осенью Росприроднадзор по СЗФО направлял в адрес оператора петербургского аэропорта предостережение с требованием обеспечить комплекс природоохранных мероприятий прежде, чем подступаться к новой точке сброса сточных вод: на тот момент состояние Лиговского канала уже вызывало опасения. Так, минувшим летом экологи обратили внимание, что его участок на территории от Пулково до КАД заметно обмелел. Возможными причинами назвали сброс сточных вод в дренажную канаву в районе садоводств, а также отходы на территории общего пользования.

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Комментарии (1)

Чёрт Опасный
"могут свидетельствовать о чрезмерном насыщении воды органикой" -
давайте уже называть этиленгликоль этиленгликолем)
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