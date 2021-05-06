Число заболевших COVID-19 в Петербурге за неделю снизилось почти на 17%

Как сообщается 6 мая в ежедневной информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге, доля тяжёлых больных в коронавирусных стационарах составляет 23%. На ИВЛ находятся 177 пациентов.
По сравнению с прошлым четвергом на 16,88% снизилось количество заболевших COVID-19. При этом незначительно — на 0,35% — уменьшилось число суточных госпитализаций взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За прошедшие семь дней количество активно больных новой коронавирусной инфекцией незначительно выросло — на 0,64%.
Вакцинировано на сегодняшний день в Петербурге 580 463 человека. Из них 460 540 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привиты 3 397 человек, вторично — 8 391.
За весь период в город поступило 767 402 комплекта вакцины. Её общий запас в Петербурге сейчас составляет 186 939 комплектов.