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Число заболевших COVID-19 в Петербурге за неделю снизилось почти на 17%

Доля тяжёлых больных коронавирусом в Петербурге составляет 23%

В Петербурге для больных с коронавирусом и внебольничными пневмониями развернуты 5 248 коек. Из них свободны 1 057 коек, что составляет 20,1% от общего фонда.

Как сообщается 6 мая в ежедневной информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге, доля тяжёлых больных в коронавирусных стационарах составляет 23%. На ИВЛ находятся 177 пациентов.

По сравнению с прошлым четвергом на 16,88% снизилось количество заболевших COVID-19. При этом незначительно — на 0,35% — уменьшилось число суточных госпитализаций взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За прошедшие семь дней количество активно больных новой коронавирусной инфекцией незначительно выросло — на 0,64%.

Вакцинировано на сегодняшний день в Петербурге 580 463 человека. Из них 460 540 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привиты 3 397 человек, вторично — 8 391.

За весь период в город поступило 767 402 комплекта вакцины. Её общий запас в Петербурге сейчас составляет 186 939 комплектов.

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Комментарии (2)

shushu
То оно растет, то в тот же день снижается.
Агроном аэродрома
Неудивительно. Ведь Гарант похвалил собственное решение. :))
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