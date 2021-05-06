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Невский проспект «покраснел» из-за ДТП у Аничкова моста. Аварию сняли автомобилисты

Дорожная авария у Аничкова моста в Петербурге собрала пробку на главной городской магистрали вечером 6 мая. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

По словам свидетелей происшествия, два легковых автомобиля столкнулись на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. ДТП попало на видео, которое опубликовали в группе. Судя по кадрам, один из водителей пытался проскочить через перекрёсток, но не успел — в него врезалась машина из второго потока.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18:30 в районе Аничкова моста наблюдается транспортный затор, который растянулся от Гостиного двора до Владимирского проспекта. Помимо этого практически полностью обездвижена Садовая улица. В целом вечерние пробки в Петербурге оцениваются в 4 балла.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
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Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

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