Дорожная авария у Аничкова моста в Петербурге собрала пробку на главной городской магистрали вечером 6 мая. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей происшествия, два легковых автомобиля столкнулись на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. ДТП попало на видео, которое опубликовали в группе. Судя по кадрам, один из водителей пытался проскочить через перекрёсток, но не успел — в него врезалась машина из второго потока.



По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18:30 в районе Аничкова моста наблюдается транспортный затор, который растянулся от Гостиного двора до Владимирского проспекта. Помимо этого практически полностью обездвижена Садовая улица. В целом вечерние пробки в Петербурге оцениваются в 4 балла.