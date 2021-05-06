Радимова опять дисквалифицировали, он обзывал судей и вернулся после удаления

Главный тренер петербургской футбольной команды «Зенит-2» Владислав Радимов отстранён на пять матчей за оскорбление судей и инспектора матча. Об этом 6 мая пишет «Р-Спорт» со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.
Инцидент произошёл 29 апреля во время матча «Зенит-2» — «Тверь» (1:0). По ходу игры Радимов был удалён за оскорбление судей, однако через 11 минут вернулся и был ещё раз удалён в подтрибунное помещение. После матча без разрешения судьи и инспектора он зашёл в судейскую и оскорбил их.
Помимо пятиматчевой дисквалификации Радимов оштрафован на 50 тысяч рублей.
Отмечается, что также после окончания матча без разрешения заходили в судейскую президент «Твери» Мамука Аджоев и спортивный директор клуба Алексей Панфилов. В результате Панфилов получил штраф в 50 тысяч рублей, а за неявку на КДК без уважительной причины — ещё 30 тысяч.
Добавим, что это далеко не первая дисквалификация Радимова. В 2016 году в статусе главного тренера «Зенита-2» его также отстранили на три игры, а в 2005-м он подвергался аналогичным санкциям ещё в качестве игрока.