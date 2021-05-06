FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
74.86р89.77р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Радимова опять дисквалифицировали, он обзывал судей и вернулся после удаления

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дисквалифицирован за оскорбление судьи

Главный тренер петербургской футбольной команды «Зенит-2» Владислав Радимов отстранён на пять матчей за оскорбление судей и инспектора матча. Об этом 6 мая пишет «Р-Спорт» со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

Инцидент произошёл 29 апреля во время матча «Зенит-2» — «Тверь» (1:0). По ходу игры Радимов был удалён за оскорбление судей, однако через 11 минут вернулся и был ещё раз удалён в подтрибунное помещение. После матча без разрешения судьи и инспектора он зашёл в судейскую и оскорбил их.

Помимо пятиматчевой дисквалификации Радимов оштрафован на 50 тысяч рублей.

Отмечается, что также после окончания матча без разрешения заходили в судейскую президент «Твери» Мамука Аджоев и спортивный директор клуба Алексей Панфилов. В результате Панфилов получил штраф в 50 тысяч рублей, а за неявку на КДК без уважительной причины — ещё 30 тысяч.

Добавим, что это далеко не первая дисквалификация Радимова. В 2016 году в статусе главного тренера «Зенита-2» его также отстранили на три игры, а в 2005-м он подвергался аналогичным санкциям ещё в качестве игрока.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Brevnault
Что дальше? Переведут в "Зенит-3"?
Kezevo
Трезвый хоть был ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний