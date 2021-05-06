Историк парфюмерии научит совмещать и смешивать парфюм

Слово «лееринг» знакомо тем, кто работает с музыкой, со звуком. Это эффект наслаивания: например, когда музыку насыщают какими-нибудь дополнительными звуковыми эффектами. Но этот прием усвоили и парфюмеры: берем несколько ароматов и не смешиваем их в одном флаконе, а послойно накладываем. Тут, казалось бы, любой может получить уникальный аромат. Но такие наслоения чреваты сюрпризами, в том числе неприятными. Это игра — и вестись она должна по правилам. Например, нижним слоем должен идти аромат «потяжелее», а поверх — более легкие. А можно не наслаивать буквально один на другой: на виски нанесем одну композицию, на запястья — другую. Некоторые бренды специально выпускают духи для такого применения. Да и, строго говоря, если вы пользуетесь душистым гелем для ванны и пахучим шампунем, а потом душитесь — вы уже используете лееринг.

