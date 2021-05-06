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Историк парфюмерии научит совмещать и смешивать парфюм

«В новом столетии духи стали игрушкой. А играть можно по-разному», — говорит Элина Арсеньева и предлагает «поиграть с ароматами». 15 мая в РНБ узнаем «правила игры» на бесплатной лекции. 16+

Фото: Image by xbqs42 from Pixabay
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Слово «лееринг» знакомо тем, кто работает с музыкой, со звуком. Это эффект наслаивания: например, когда музыку насыщают какими-нибудь дополнительными звуковыми эффектами. Но этот прием усвоили и парфюмеры: берем несколько ароматов и не смешиваем их в одном флаконе, а послойно накладываем. Тут, казалось бы, любой может получить уникальный аромат. Но такие наслоения чреваты сюрпризами, в том числе неприятными. Это игра — и вестись она должна по правилам. Например, нижним слоем должен идти аромат «потяжелее», а поверх — более легкие. А можно не наслаивать буквально один на другой: на виски нанесем одну композицию, на запястья — другую. Некоторые бренды специально выпускают духи для такого применения. Да и, строго говоря, если вы пользуетесь душистым гелем для ванны и пахучим шампунем, а потом душитесь — вы уже используете лееринг.

Какие ароматы выбирать для такой «игры», какие категорически нельзя совмещать и как правильно наносить и носить такие ароматы — узнаем 15 мая на лекции «Поиграем с ароматом: новые способы применения. Лееринг, смешивание, конструкторы». Встречаемся в РНБ (Садовая, 18). Регистрация на сайте библиотеки в разделе «Афиша мероприятий».

Александра Шеромова

Фото: Image by xbqs42 from Pixabay

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