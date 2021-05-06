Петербурженка стала жертвой разбойного нападения на мосту Александра Невского. Сотрудники полиции задержали её предполагаемых обидчиков до того, как они закончили движение по переправе.
Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, накануне около часа дня по телефону «112» позвонила 31-летняя жительница Новочеркасского проспекта. Она рассказала, как повстречала двоих мужчин на мосту Александра Невского. По её словам, незнакомцы с белым пакетом встали на её пути и достали нож, после чего отобрали наушники и продолжили движение в сторону гостиницы «Москва».
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с места преступления. Судя по кадрам, в перерыве между нападением двое приятелей справили малую нужду прямо на переправе.
«Фонтанка.ру»
Предполагаемых обидчиков петербурженки задержали по горячим следам. По информации нашего издания, это произошло до того, как они закончили движение по мосту Александра Невского. Среди них — 24-летний житель Ярославской области и 31-летний житель Новгородской области. Оба безработные. Старший из приятелей помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по 162-й статье УК РФ (разбой).