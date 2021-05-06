Красносельский районный суд Петербурга взыскал с Рыбной компании «Прогресс» компенсацию за незаконный вылов 14 судаков. Они оказались для этого слишком маленькими.
Как сообщает 6 мая объединенная пресс-служба городских судов, истцом по делу выступило пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти. В апреле 2019 года сотрудники ведомства обнаружили, что звеньевой РК «Прогресс» незаконно добыл из Финского залива 14 судаков длинной меньше 40 см. Правила рыболовства запрещают ловить рыбу меньше установленного размера и обязывают её отпускать на волю с наименьшими повреждениями.
По нормативам, ущерб от незаконного вылова одного судака вне зависимости от размера составляет 3 305 рублей. Компенсация за добычу 14 экземпляров составила 46 270 рублей.
Погрануправление предложило компании выплатить эту сумму без суда, но не получило положительного ответа. Тогда ведомство обратилось в суд, и он обязал РК «Прогресс» возместить нанесённый ущерб.
Петербургская компания заплатит компенсацию за вылов судаков, не достигших 40 см
Суд обязал рыболовов выплатить 46 тыс. рублей за незаконную добычу судаков
Красносельский районный суд Петербурга взыскал с Рыбной компании «Прогресс» компенсацию за незаконный вылов 14 судаков. Они оказались для этого слишком маленькими.