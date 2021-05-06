Петербургская компания заплатит компенсацию за вылов судаков, не достигших 40 см

Красносельский районный суд Петербурга взыскал с Рыбной компании «Прогресс» компенсацию за незаконный вылов 14 судаков. Они оказались для этого слишком маленькими.



Как сообщает 6 мая объединенная пресс-служба городских судов, истцом по делу выступило пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти. В апреле 2019 года сотрудники ведомства обнаружили, что звеньевой РК «Прогресс» незаконно добыл из Финского залива 14 судаков длинной меньше 40 см. Правила рыболовства запрещают ловить рыбу меньше установленного размера и обязывают её отпускать на волю с наименьшими повреждениями.



По нормативам, ущерб от незаконного вылова одного судака вне зависимости от размера составляет 3 305 рублей. Компенсация за добычу 14 экземпляров составила 46 270 рублей.



Погрануправление предложило компании выплатить эту сумму без суда, но не получило положительного ответа. Тогда ведомство обратилось в суд, и он обязал РК «Прогресс» возместить нанесённый ущерб.

