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Петербургская компания заплатит компенсацию за вылов судаков, не достигших 40 см

Суд обязал рыболовов выплатить 46 тыс. рублей за незаконную добычу судаков

Красносельский районный суд Петербурга взыскал с Рыбной компании «Прогресс» компенсацию за незаконный вылов 14 судаков. Они оказались для этого слишком маленькими.

Как сообщает 6 мая объединенная пресс-служба городских судов, истцом по делу выступило пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти. В апреле 2019 года сотрудники ведомства обнаружили, что звеньевой РК «Прогресс» незаконно добыл из Финского залива 14 судаков длинной меньше 40 см. Правила рыболовства запрещают ловить рыбу меньше установленного размера и обязывают её отпускать на волю с наименьшими повреждениями.

По нормативам, ущерб от незаконного вылова одного судака вне зависимости от размера составляет 3 305 рублей. Компенсация за добычу 14 экземпляров составила 46 270 рублей.

Погрануправление предложило компании выплатить эту сумму без суда, но не получило положительного ответа. Тогда ведомство обратилось в суд, и он обязал РК «Прогресс» возместить нанесённый ущерб.

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Комментарии (4)

Читатель111
Масштаб ущерба по-моему не такой большой, и штраф для организации ничтожный.. Может надо более весомыми делами заниматься проверяющим или у них нагрузки нет и за копеечные дела берутся?
Чёрт Опасный
Рад за судаков, компенсацию получат!
Lavandor
Какое отношение пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти имеет к вылову рыбы в Финском заливе? :) Может они Росрыболовству подчиняются? :)
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