По данным ведомства, заявка из ТРК, расположенного по адресу: Комендантская площадь, 1, поступила в 13:16. Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что на третьем этаже здания произошло короткое замыкание в аккумуляторе электросамоката. До открытого горения дело не дошло.
Прервать шопинг из-за случившегося пришлось 358 посетителям ТРК. Всего, вместе с персоналом, из здания эвакуировали 434 человека.
Видеозапись, на которой запечатлён приезд пожарных, опубликована очевидцами в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под роликом свидетели происшествия пишут, что всё произошло в магазине, специализирующемся на продаже цифровой техники. Некоторые из них также отмечают, что пожарная сигнализация якобы была включена уже после приезда сотрудников МЧС. При этом звучало объявление об эвакуации.