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Сотням посетителей ТРК в Петербурге пришлось прервать шопинг. Прогулку под дождём обеспечил электросамокат

Пожарные работали на территории торгово-развлекательного комплекса «Атмосфера» в Приморском районе Петербурга днём 6 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.

По данным ведомства, заявка из ТРК, расположенного по адресу: Комендантская площадь, 1, поступила в 13:16. Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что на третьем этаже здания произошло короткое замыкание в аккумуляторе электросамоката. До открытого горения дело не дошло.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
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Прервать шопинг из-за случившегося пришлось 358 посетителям ТРК. Всего, вместе с персоналом, из здания эвакуировали 434 человека.

Видеозапись, на которой запечатлён приезд пожарных, опубликована очевидцами в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под роликом свидетели происшествия пишут, что всё произошло в магазине, специализирующемся на продаже цифровой техники. Некоторые из них также отмечают, что пожарная сигнализация якобы была включена уже после приезда сотрудников МЧС. При этом звучало объявление об эвакуации.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (4)

265918267
Нонэйм самокат Aquiho, не удивительно
Виктор Наворски
Соглашусь теперь всё-таки, что как-то пришлось на улице оставить электросамокат по просьбе охраны спортивного объекта (хотел в раздевалке оставить)
Виктор Наворски
Да что ваша видеозапись...вы модель и производителя самоката дайте...
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