Гражданин Украины пытался провезти через таможню в Пулково редкую монету с Николаем II. Её признали бесхозной и отдали Минкульту

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску Пулковской таможни о признании движимого имущества бесхозяйным. Речь идёт о редкой монете XIX века, относящейся к категории культурных ценностей.
Как сообщили 6 мая в объединённой пресс-службе судов Петербурга, в конце ноября 2017 года в зоне таможенного контроля аэропорта Пулково у гражданина Украины, следующего в Стамбул, была изъята монета с надписью на одной стороне «Рубль 1898 г.» и изображением двуглавого орла в обрамлении, на оборотной стороне — изображение Николая II и надпись «Б.М. Николай II Императоръ и Самодержавецъ Всеросс.», на ребре монеты надпись «Чистого серебра 4 золотника 21 доля (А.Г.) весом 0.0199 кг». Монету мужчина попытался провезти внутри металлической бензиновой зажигалки.
Экспертиза показала, что монета относится к категории культурных ценностей.
В силу того, что перевозивший монету гражданин никаких действий в отношении неё после изъятия, несмотря на направление ему уведомлений, не произвёл, суд признал культурную ценность бесхозяйной и передал её для последующего распоряжения управлению Министерства культуры РФ по СЗФО.