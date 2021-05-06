Молодая девушка рассказала подруге об изнасиловании, а та — сотрудникам полиции. Подозреваемых задержали на юге Петербурга

Сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в изнасиловании девушки. Их жертва рассказала о беспомощном состоянии и страшной квартире во Фрунзенском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, о случившемся в минувший вторник заявила подруга пострадавшей. Последняя рассказала полицейским, что всё произошло в квартире одного из домов на Будапештской улице.



Сотрудники полиции выехали по этому адресу, где задержали подозреваемых в совершении преступления. Один из них проживает в указанной квартире. Ему 36 лет, официально он нигде не трудоустроен. Его ровесник, которого также заподозрили в изнасиловании, не работает и проживает по соседству, на той же Будапештской улице.



По предварительным данным, их жертвой стала 22-летняя жительница улицы Веденеева в Калининском районе. Характерные травмы у неё были зафиксированы сотрудниками НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В своём заявлении в полицию она указала, что неизвестные против её воли и, воспользовавшись её беспомощным состоянием, по очереди вступили с ней в интимную связь днём 4 мая.



В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по 131-й статье УК РФ (изнасилование). Один из них ранее уже был судим за разбой, кражу, побои и другие преступления.

