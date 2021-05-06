FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
74.86р89.77р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Молодая девушка рассказала подруге об изнасиловании, а та — сотрудникам полиции. Подозреваемых задержали на юге Петербурга

Сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в изнасиловании девушки. Их жертва рассказала о беспомощном состоянии и страшной квартире во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, о случившемся в минувший вторник заявила подруга пострадавшей. Последняя рассказала полицейским, что всё произошло в квартире одного из домов на Будапештской улице.

Сотрудники полиции выехали по этому адресу, где задержали подозреваемых в совершении преступления. Один из них проживает в указанной квартире. Ему 36 лет, официально он нигде не трудоустроен. Его ровесник, которого также заподозрили в изнасиловании, не работает и проживает по соседству, на той же Будапештской улице.

По предварительным данным, их жертвой стала 22-летняя жительница улицы Веденеева в Калининском районе. Характерные травмы у неё были зафиксированы сотрудниками НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В своём заявлении в полицию она указала, что неизвестные против её воли и, воспользовавшись её беспомощным состоянием, по очереди вступили с ней в интимную связь днём 4 мая.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по 131-й статье УК РФ (изнасилование). Один из них ранее уже был судим за разбой, кражу, побои и другие преступления.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

2356897676
Путана. Никакой социальной ответственности.
chip1
Беспомощное состояние это сильное алкогольное или наркотическое опьянение? Жадность мужиков сгубила, пьяную домой привели, попользовались и протрезвевшую отпустили, а если б на посошек не пожадничали, то девица и не вспомнила бы где была, то ли матросы, то ли солдаты)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний