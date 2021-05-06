Путин: дополнительные выходные в мае оказались оправданными

Президент России Владимир Путин назвал оправданными дополнительные выходные в мае, поскольку в стране снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом он заявил 6 мая на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
«В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости», — сказал он (цитата по РИА Новости). При этом президент призвал регионы «не расслабляться» и наращивать темпы вакцинации и не снижать охват тестирования. Там, где темпы вакцинации падают, Владимир Путин призвал создавать прививочные пункты ближе к людям, в частности, в садоводствах.
Татьяна Голикова назвала ситуацию с коронавирусом стабильной. «Недельный показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей у нас составляет 41,3. Суточный показатель, во всяком случае за последние сутки, составляет 5,2 на 100 тыс. населения»,— сказала она. Наибольший прирост новых случаев заболеваемости (37%) приходится на Москву и Санкт-Петербург.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в текущем году. Период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно. Такое решение российские власти приняли для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки в стране.