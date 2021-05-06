Суд в Петербурге взыскал 700 тысяч рублей с похитителя редких орденов советского вице-адмирала. Преступление произошло 20 лет назад

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд постановил взыскать с Валерия Чушенкова 744 тыс. рублей компенсации. В конце 1990-х он нанёс ущерб государству, похитив из фонда музея редкие ордена советского вице-адмирала Александра Румянцева.



Как сообщает 6 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, в фонд Военно-морского музея Северного флота в Мурманске в 1975 году поступили награды бывшего начальника штаба эскадры надводных кораблей Северного флота вице-адмирала Румянцева — ордена «Адмирал Нахимов» 1-й степени и «Александр Суворов» 3-й степени. Как следует из материалов предварительного расследования, в один из дней октября или ноября 1998 года Чушенков, проходивший на тот момент военную службу, вместе с неназванным гражданином похитил ордена, подменив их на поддельные. Подлинные награды обвиняемый за деньги передал соучастнику, который, в свою очередь, перепродал их.



Украденный орден «Адмирал Нахимов» 1-й степени — один из самых редких советских орденов. Проведенная в декабре 2019 года экспертиза отнесла его к предметам, имеющим особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Подлинный орден «Александр Суворов» 3-й степени тоже является ценным и редким предметом относительно общего числа таких выданных наград.



Похитив ордена, Чушенков нанёс стране ущерб на 744 744 рубля. В отношении него завели уголовное дело, но в декабре 2019 года с согласия подозреваемого преследование прекратили за истечением сроков давности. Чушенков сослался на это во время разбирательства, но суд всё равно обязал его выплатить компенсацию.

