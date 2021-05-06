Англия направит два военных корабля в Ла-Манш. Растёт напряжённость с Францией из-за споров о рыболовстве

Власти Великобритании намерены направить два сторожевых корабля к острову Джерси в проливе Ла-Манш после заявлений французской стороны о возможности его энергетической блокады на фоне неурегулированных споров в сфере рыболовства. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, распространенном по итогам его телефонного разговора с главным министром данной коронной территории Соединенного Королевства Джоном Ле Фондре. Об этом 6 мая сообщает ТАСС.



«Сегодня вечером премьер-министр поговорил с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре и руководителем департамента внешних связей острова Иэном Горстом о перспективе блокады [столицы] Сент-Хелиера. Премьер-министр и главный министр указали на срочную необходимость снизить напряженность и установить диалог между Джерси и Францией по рыболовству», — подчеркивается в заявлении канцелярии главы британского правительства.

