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Англия направит два военных корабля в Ла-Манш. Растёт напряжённость с Францией из-за споров о рыболовстве

Великобритания направит два корабля к острову Джерси после заявлений Франции о возможности его энергетической блокады

Власти Великобритании намерены направить два сторожевых корабля к острову Джерси в проливе Ла-Манш после заявлений французской стороны о возможности его энергетической блокады на фоне неурегулированных споров в сфере рыболовства. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, распространенном по итогам его телефонного разговора с главным министром данной коронной территории Соединенного Королевства Джоном Ле Фондре. Об этом 6 мая сообщает ТАСС.

«Сегодня вечером премьер-министр поговорил с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре и руководителем департамента внешних связей острова Иэном Горстом о перспективе блокады [столицы] Сент-Хелиера. Премьер-министр и главный министр указали на срочную необходимость снизить напряженность и установить диалог между Джерси и Францией по рыболовству», — подчеркивается в заявлении канцелярии главы британского правительства.

При этом Джонсон заявил о «непоколебимой поддержке Джерси» и отметил, что «любая блокада будет абсолютно не обоснована». «В качестве меры предосторожности Великобритания направит два сторожевых корабля прибрежного действия для мониторинга ситуации», — указано в сообщении.

Ранее Франция сообщала о том, что остров Джерси рискует остаться без электроэнергии из-за неурегулированных споров между странами в сфере рыболовства, возникших после выхода Великобритании из состава Евросоюза. Французская сторона обвинила английскую в установлении ограничений на вылов рыбы в прибрежных зонах Джерси, что, по мнению Парижа, идет вразрез с условиями соглашения о Brexit.

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Комментарии (12)

chip1
Англосаксы нарываются, французы это наше все, там жена нашего вождя проживает и много других жен и дочек уважаемых людей!) Хотя и в Лондоне тоже не последние люди российско-еврейской национальности проживают народное достояние, может отдать англичанам Курилы?))
SERGEY111
Похоже Лохмутый Борька(Бэкингем) любовницу в Елисейском дворце завел .
265055770
Рыбу будут глубинными бомбами ловить?
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