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В России утвердили план по реализации антитабачной концепции

Мишустин подписал план мероприятий для реализации антитабачной концепции в РФ

Правительство РФ утвердило план мероприятий для реализации антитабачной концепции. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 6 мая сайт кабмина.

Как уточняется в сообщении, план содержит более 20 мероприятий. В частности, планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции. Кроме этого правительство намерено усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.

Также планируется ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Это, как считают в правительстве, позволит не вводить в заблуждение потребителей.

Помимо этого прорабатывается вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе, это коснётся жидкостей для электронных сигарет.

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Комментарии (13)

Александр Котов Котов
госдуме больше нехрен делать как этикатками заниматься? зато какой благовидный предлог-забота о народе!
Otkating
АКАДИМИК Кадыров, сразу вспоминаю
УЧЁНОГО - доцента из фильма «Джентльмены удачи»
aaignat
Про нагрев ни слова в концепции, зарета на табак не вводят. Сильнее всего зарет на жижи для вейпа- самое безвредное из всего. Т.е. запрет того, что не приносит акцизов
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