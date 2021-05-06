В России утвердили план по реализации антитабачной концепции

Как уточняется в сообщении, план содержит более 20 мероприятий. В частности, планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции. Кроме этого правительство намерено усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.

Также планируется ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Это, как считают в правительстве, позволит не вводить в заблуждение потребителей.



Помимо этого прорабатывается вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе, это коснётся жидкостей для электронных сигарет.

