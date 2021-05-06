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Смольный пообещал удивить петербуржцев неувядающими клумбами. Места для них выберут горожане

В Петербурге появятся сады непрерывного цветения

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил обустроить в Петербурге сады непрерывного цветения. Такое поручение дано комитету по благоустройству в ходе объезда северных районов города, сообщил 6 мая аппарат чиновника.

«Много цветов высаживают городские садовники традиционно на клумбах Петербурга, но не хватает ярких точек притяжения для жителей, где цветение не прекращается весь сезон, где можно удивить горожан и гостей города новыми сортами цветов. У Петербурга, несмотря на северный климат, для этого есть все возможности», — цитируются в сообщении Смольного слова Николая Бондаренко.

На предварительную проработку потенциальных мест для таких неувядающих садиков районным администрациям и садово-парковым предприятиям дана неделя. После чего садовники проработают концепции их обустройства. Лучшие проекты выберут горожане.

В этом году садовники городских предприятий и организаций высадят порядка 4,2 млн цветов. За весну будет высажена 561 тысяча цветов.

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Комментарии (5)

21132625
Самое страшное, что на этих клумбах будут выгуливаться засранцы со своими собаками , за которыми они не убирают фекалии. Ходить далеко не надо , знакомый высадил хвойники и цветы перед домом , выходи да любуйся, так нет же , всё угажено собачатискими испорожениями , да и часть высажанных хвойников и цветов уже тырят. Мда вот и задумайся, ничего не изменилось в большенство людей. Не любят прекрасное....
f0ntan
Будут высаживать в клумбы яркие неувядающие пластиковые цветы
Урус-Баши
Неувядающие на кладбищах города.
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