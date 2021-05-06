Смольный пообещал удивить петербуржцев неувядающими клумбами. Места для них выберут горожане

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил обустроить в Петербурге сады непрерывного цветения. Такое поручение дано комитету по благоустройству в ходе объезда северных районов города, сообщил 6 мая аппарат чиновника.



«Много цветов высаживают городские садовники традиционно на клумбах Петербурга, но не хватает ярких точек притяжения для жителей, где цветение не прекращается весь сезон, где можно удивить горожан и гостей города новыми сортами цветов. У Петербурга, несмотря на северный климат, для этого есть все возможности», — цитируются в сообщении Смольного слова Николая Бондаренко.



На предварительную проработку потенциальных мест для таких неувядающих садиков районным администрациям и садово-парковым предприятиям дана неделя. После чего садовники проработают концепции их обустройства. Лучшие проекты выберут горожане.



В этом году садовники городских предприятий и организаций высадят порядка 4,2 млн цветов. За весну будет высажена 561 тысяча цветов.

