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Кролик Питер возвращается на экраны

В четверг, 13 мая, в прокат выходит «Кролик Питер-2» — сиквел весьма успешной экранизации классической серии детских книжек про ушастого хулигана, его друзей и злобного фермера Магрегора. На сей раз сюжет вращается уже не вокруг отношений фермера с животными, как в первой части, а вокруг неожиданного решения Питера отправиться в большой город и разжиться любимыми овощами там.

Фото: скриншот трейлера
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На деле фильм — череда уморительных трюков, поединков и галерея пестрых характеров. Работала над ним все та же команда, что и над первой лентой. Режиссером и сценаристом выступил Уилл Глак — автор тинейджерских комедий «Отличница легкого поведения» и «Секс по дружбе». Его талант комедиографа в «Питере» очень пригодился.

Главные герои снова говорят голосами комика Джеймса Кордена, поп-дивы Сии, Марго Робби, а роли людей опять достались Роуз Бирн и Доналу Глисону. В общем, кому первый «Питер» пришелся по душе — тех и второй не разочарует.

6+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

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