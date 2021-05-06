Психолог расскажет, что наука знает о психотерапии

Ученые исследует психотерапию уже 70 лет. Однако многие обыватели считают ее в лучшем случае суррогатом задушевной беседы с другом, в худшем — пустословием. В лектории ИТМО в «Новой Голландии» 11 мая на бесплатной лекции узнаем, какую психотерапию можно считать эффективной и как она будет развиваться дальше. 18+

Вопрос об эффективности психотерапии заботит ученых десятилетиями. Если действенность таблетки можно проверить в многолетних испытаниях, то как проверить действенность психотерапии? Как доказать, что человеку стало лучше из-за нее, а не потому что «само прошло»? Если одну и ту же таблетку дают разные врачи, пациент все же может рассчитывать на один и тот же эффект. А если одну и ту же психотерапевтическую методику применяют разные по опыту и характеру специалисты — наверное, результат будет разным? К тому же существует около 400 направлений психотерапии для взрослых и около 200 для детей и подростков — какое лучше? Удивительно, но при всех этих сложностях наука все-таки смогла оценить действенность психотерапии. Об этом расскажет Наталья Кисельникова — кандидат психологических наук, доцент, зав лабораторией консультативной психологии и психотерапии Психологического института Российской академии образования, основательница проекта «Вольта».

