Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, в петербургскую полицию поступило сообщение о том, что накануне днём 11-летний мальчик получил травму на детской площадке у дома 9 на Окраинной улице. По предварительным данным, неизвестная женщина ударила его по голове. Подробности произошедшего «Фонтанке» привела читательница издания Анна, которая является матерью 11-летнего мальчика. По её словам, накануне около четырёх часов её сын играл с детьми на площадке. Пробегая мимо своего ровесника, он его задел, после чего попросил прощения. Однако тот извинения не принял и якобы начал нецензурно выражаться. Между ними возник конфликт, который попал на видео.

Судя по кадрам, сначала мальчики друг друга толкали. Затем началась драка, которая продолжилась на земле. После этого дети разошлись. Однако спустя некоторое время на детской площадке появился взрослый человек в синей куртке, который несколько раз ударил сына Анны. По её словам, это была бабушка второго ребёнка.



«С балкона эти толкания увидела бабушка мальчика, пришла и стала бить моего сына. Кричать, что у внука был перелом ноги, она снимет побои и заставит выплатить нас деньги. Ко мне на разговор она не пришла. Я нашла их квартиру и подошла сама. На разговор женщина не шла, обвиняла моего сына во всём и утверждала, что она его не била, он всё врёт», — также рассказала Анна.



В травмпункте, по словам женщины, у её сына зафиксировали ушибы мягких тканей головы. Она подала заявление в 26-й отдел полиции. О состоянии второго мальчика неизвестно. По информации «Фонтанки», в ближайшее время у его бабушки состоится разговор с сотрудниками полиции.

