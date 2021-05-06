Полицейские разыскивают подозреваемого в ограблении магазина в Красногвардейском районе Петербурга. Стать фигурантом уголовного дела он рискует из-за дешёвого смартфона.
Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, накануне после полудня в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение об ограблении салона сотовой связи на Заневской площади. Спустя десять минут на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
По предварительной информации, двое мужчин под видом клиентов зашли в торговую точку и попросили показать им несколько моделей мобильных телефонов. Продавец передал одному из них смартфон за 11,5 тысячи рублей, но тот схватил гаджет и выбежал на улицу. Этот момент попал на видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
Камера сняла только одного из преступников, его сообщник на запись не попал. Судя по кадрам, сотрудник магазина быстро среагировал и бросился в погоню, но задержать грабителей ему не удалось. Их разыскивают сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.