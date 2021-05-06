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Полиция Петербурга ищет мужчину, который пошёл на ограбление ради дешёвого смартфона. Его побег из салона связи сняла камера

Полицейские разыскивают подозреваемого в ограблении магазина в Красногвардейском районе Петербурга. Стать фигурантом уголовного дела он рискует из-за дешёвого смартфона.

Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, накануне после полудня в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение об ограблении салона сотовой связи на Заневской площади. Спустя десять минут на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, двое мужчин под видом клиентов зашли в торговую точку и попросили показать им несколько моделей мобильных телефонов. Продавец передал одному из них смартфон за 11,5 тысячи рублей, но тот схватил гаджет и выбежал на улицу. Этот момент попал на видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»

Камера сняла только одного из преступников, его сообщник на запись не попал. Судя по кадрам, сотрудник магазина быстро среагировал и бросился в погоню, но задержать грабителей ему не удалось. Их разыскивают сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (11)

2356897676
Бюджетный смартфон
Украл Муминджон
Он в город приехал не на стройке пахаааать
А воровать.
Урус-Баши
За 11 тыщ на али можно купить отличный смартфон, не отличимый по функциям от фетишисткого ипхона. За 5 тыщ можн купить работоспособный смартфон - это и есть недорогой. На видео видно, что руки у вора чёрные. Подскажу ментоционерам, что искать вора нужно среди африканцев и шахтёров. Или просто среди загорелых из Таджикистана.
alex_k
дешевый это 4-5 тысяч, а не 11
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