Петербуржец заявил о развращении семилетнего сына. В числе подозреваемых взрослый мужчина и юный школьник

Отец мальчика из Колпинского района Петербурга заявил о сексуальном преступлении в отношении своего ребёнка. В числе тех, кого он подозревает, — взрослый мужчина и юный школьник.



Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, накануне вечером в полицию обратился 38-летний мужчина, проживающий в одном из домов на бульваре Трудящихся в Колпино. По его словам, в марте прошлого года 37-летний житель Пролетарской улицы по имени Андрей в своей квартире, расположенной по указанному адресу, совершал развратные действия в отношении его семилетнего сына.



Отец мальчика также подозревает в аналогичном преступлении, которое, по его мнению, было совершено в тот же период, ученика пятого класса местной школы.



Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

