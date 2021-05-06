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Петербуржец заявил о развращении семилетнего сына. В числе подозреваемых взрослый мужчина и юный школьник

Отец мальчика из Колпинского района Петербурга заявил о сексуальном преступлении в отношении своего ребёнка. В числе тех, кого он подозревает, — взрослый мужчина и юный школьник.

Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, накануне вечером в полицию обратился 38-летний мужчина, проживающий в одном из домов на бульваре Трудящихся в Колпино. По его словам, в марте прошлого года 37-летний житель Пролетарской улицы по имени Андрей в своей квартире, расположенной по указанному адресу, совершал развратные действия в отношении его семилетнего сына.

Отец мальчика также подозревает в аналогичном преступлении, которое, по его мнению, было совершено в тот же период, ученика пятого класса местной школы.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

265917127
Эмм... 37-летний Андрей - попавший под раздачу отец пятиклассника, с которым потерпевший известно-чем мерялись, как многие дети пред-пубертатного возраста меряются?..
tsodd
Не понял, что делал семилетний мальчик в гостях у 37-летнего андрея и пятиклассника?
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