Упсала-цирк выпускает инклюзивный спектакль «Рондо»

«Единственный в мире цирк для хулиганов» — такой слоган у Упсала-цирка. Новый спектакль «Рондо» вырос из творческой резиденции в Красном Селе. Вместе с режиссёром, постановщиком трюков, хореографом, саунд-дизайнером и тренером подростки экспериментировали, искали нестандартные решения для стандартных вещей, и в итоге получился законченный спектакль.

Обычно Упсала-цирк набирает постановочную команду, связанную с театром, вспомним к примеру спектакль «Я Басе», получивший «Золотую маску», — его поставила театральный режиссер Яна Тумина. Однако на этот раз все иначе: режиссером стала Анна Березина, музыкант и профессиональный режиссер цирка, известная по спектаклю «Изобретатели велосипедов» во МХАТ им. Горького в Москве. Трюки ставила Тата Польди, гимнастка из знаменитой цирковой династии.



По словам создателей спектакля, в итоге получилась «история про то, как мы взаимодействуем с миром, друг с другом, звуками и предметами вокруг». В спектакле можно будет увидеть и воздушную гимнастку на полотнах, и канатоходца на слэклайне.



Премьерные показы пройдут 10 и 23 мая.



3+



Софья Козич

