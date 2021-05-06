Заболеваемость COVID-19 в Петербурге робко шагает вверх. Выявлено ещё 715 новых случаев

Как сообщает 6 мая оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа в городе выздоровел 881 человек. Здесь тоже наметился восходящий тренд. Днём ранее здоровыми объявили 873 человека, а до этого — 801 человека. Летальная статистика за сутки пополнилась 35 смертями, что на 2 больше, чем днём ранее.



Региональный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за последние сутки в Петербурге обследовали на наличие инфекции 15 894 человека.



В России за это же время обнаружили 7 639 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксирован 351 летальный исход, 7 788 россиян выздоровели. С начала пандемии в стране заболели более 4,8 млн человек. Из них 112,2 тыс. умерли.

