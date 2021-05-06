Российские юниоры победили финнов и вышли в финал чемпионата мира по хоккею. Там они встретятся с канадцами

Сборная России победила сборную Финляндии со счетом 6:5 в полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею. В ночь на пятницу она встретится в финале с командой Канады.
Как сообщает 6 мая Sports.ru, в матче отличились четверо игроков: Иван Мирошниченко и Никита Чибриков сделали по дублю, Матвей Мичков и Даниил Лазутин забили по голу. Игра состоялась в американском городе Фриско в штате Техас.
ДАААА! Наша юниорка в тяжелейшем матче добывает место в финале ЮЧМ 💥— Sports.ru (@sportsru) May 6, 2021
А там нас ждут канадцы, которые просто уничтожили шведов 💪
Параллельно этому сборная Канады разгромила команду Швеции со счетом 8:1. Теперь россияне поборются с канадцами за золотые медали. Встреча состоится в ночь на 7 мая по московскому времени.