Не только любовь к кофе. В России проходит благотворительная акция «Добрый кофе»

Начало всероссийской акции «Добрый кофе», организованной Благотворительным фондом «Детский хоспис», отметили кофе-брейком, на который пригласили давних друзей хосписа. Говорили про благородство и героизм работников Детского хосписа, про благотворительность как добрую привычку и горящие глаза детей, чьи мечты исполняют обычные люди с большим сердцем.

В рамках акции за кофе и круассанами собрались заслуженный артист Михаил Боярский, председатель наблюдательного совета СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» Павел Крупник, исполнительный директор фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко и владелица сети пекарен «Британские пекарни» Анна Фаустова. Этих людей и гостей, среди которых были и подопечные хосписа, объединил один очень важный повод — запуск четвёртой волны акции «Добрый кофе».

Фото: Предоставлено БФ «Детский хоспис» Фото: Предоставлено БФ «Детский хоспис» Фото: Предоставлено БФ «Детский хоспис» Поделиться Поделиться







В ходе встречи Михаил Боярский ответил на вопросы про дружбу с Детским хосписом и про то, почему благотворительность должна быть привычкой каждого человека.

«Пока я хожу на своих ногах, зарабатываю деньги, я творю добро и помогаю, а значит, я остаюсь счастливым человеком, как и многие, кто сегодня здесь собрался, — сказал артист. — Благотворительность не должна быть в качестве прошения. Я считаю, это обязанность каждого человека — помогать детям, которые по такой ужасной жизненной несправедливости оказались тяжело больны».

Михаил Боярский вспоминал свой визит в Детский хоспис в 2016 году и много говорил про то, как восхищается людьми, которые работают в хосписе и ежедневно помогают и поддерживают детей и их семьи. Артист также ответил на вопросы тринадцатилетней подопечной хосписа Ксюши — она увлекается театром и актёрской игрой, поэтому была очень рада возможности выведать у кумира несколько советов по актёрской игре и секретов про удачу на сцене.

Ещё один спикер встречи, Павел Крупник, — человек, который непосредственно участвовал в строительстве первого в России хосписа для детей. Он шутил про то, как благотворительность втягивает, называя этот феномен «вирусом добра». Он также рассказал, что нет ничего удивительнее того, как блестят глаза ребёнка, чью мечту ты исполняешь, как это делает тебя поистине счастливым. А Анна Фаустова, много лет поддерживающая Детский хоспис, рассказала про искреннюю радость её и её сотрудников — быть частью такого доброго и благородного дела.



Четвёртая акция «Добрый кофе» стартовала 1 мая и продлится до конца месяца, охватив более 30 регионов страны. «Добрый кофе» — доступная и понятная каждому форма благотворительности, которая позволяет рассказать как можно большему количеству людей о Детском хосписе и детях с тяжёлыми заболеваниями, о том, как им нужны принятие, помощь и поддержка общества.

Механика акции осталась прежней: любой желающий может выбрать заведение на интерактивной карте и купить там кофе, часть средств с которого будет направлена в Благотворительный фонд «Детский хоспис». Собранные средства будут направлены на улучшение качества жизни детей из хосписа, а также строительство нового медицинского учреждения и поддержание существующих.

В этом году героями акции «Добрый кофе» стали сотрудники Детского хосписа: врачи, санитарки, повара и другие люди, которые каждый день выходят на работу, чтобы помогать детям, и которые искренне любят своё дело. Они впервые поделились историями о том, как пришли работать в хоспис, почему это место нельзя назвать больницей и что для них значит быть частью Детского хосписа. Познакомиться с ними и прочитать истории, а также узнать о том, как принять участие в акции «Добрый кофе», можно на сайте акции.

