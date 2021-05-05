Центр им. Чумакова: Живая вакцина от полиомиелита может защитить от коронавируса

Ученые ранее высказывали мнение о том, что россияне защищены от COVID-19 неспецифическим иммунитетом — однотипными реакциями иммунной системы организма на инфекции. В 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту гипотезу Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова сейчас проверил применительно к коронавирусу SARS-CoV-2.



В конце 1950-х годов в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР (ныне Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН) впервые в мире была разработана технология промышленного крупносерийного производства живой вакцины против полиомиелита, и уже в 1960 году началась широкомасштабная иммунизация ею всего населения СССР.



В Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина от коронавируса «КовиВак». В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу «КовиВака» лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство «КовиВака» официально началось 25 марта.