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Центр им. Чумакова: Живая вакцина от полиомиелита может защитить от коронавируса

Живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией, это экспериментально доказали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали», — сказал Ишмухаметов в среду в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по РИА Новости). Однако применять этот метод не собираются — его «оставили пока в стороне» как «скоропомощностной» вариант».

Ученые ранее высказывали мнение о том, что россияне защищены от COVID-19 неспецифическим иммунитетом — однотипными реакциями иммунной системы организма на инфекции. В 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту гипотезу Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова сейчас проверил применительно к коронавирусу SARS-CoV-2.

В конце 1950-х годов в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР (ныне Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН) впервые в мире была разработана технология промышленного крупносерийного производства живой вакцины против полиомиелита, и уже в 1960 году началась широкомасштабная иммунизация ею всего населения СССР.

В Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина от коронавируса «КовиВак». В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу «КовиВака» лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство «КовиВака» официально началось 25 марта.

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Комментарии (8)

i224
Что-то позабыли про вакцину БЦЖ, хоть от туберкулеза не очень помогает, зато защитила СНГ и окрестности от первой волны ковида...
Modest_5e4ce41f7533b
Очумелые ручки.
Агроном аэродрома
Усердное моление, значить, не помогло, а полиомиелит, значить, поможет?..
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