Центр им. Чумакова: Живая вакцина от полиомиелита может защитить от коронавируса

Живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией, это экспериментально доказали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.
«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали», — сказал Ишмухаметов в среду в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по РИА Новости). Однако применять этот метод не собираются — его «оставили пока в стороне» как «скоропомощностной» вариант».