Министры G7 высказались за стабилизацию отношений с РФ, но договорились совместно противостоять российским угрозам

«Большая семёрка» в предварительном проекте коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел в Лондоне 5 мая указала, что рассчитывает на стабильные и предсказуемые отношения с Россией, но при этом будет объединяться на фоне роста угрозы со стороны России.

«Тем не менее мы продолжим укреплять наше единство с целью сдержать поведение России, которое угрожает сложившемуся миропорядку, в том числе в вопросах кибербезопасности и распространения дезинформации», - цитирует документ Bloomberg.

Члены G7 также призвали российские власти принять меры по "деэскалации ситуации" на границе с Украиной и в Крыму. Обеспокоенность вызывает и ситуация с правами человека в России, "ограничения в отношении оппозиции, правозащитников и СМИ". Кремль вновь призвали расследовать возможное использование химического оружия против Алексея Навального.