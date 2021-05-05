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Министры G7 высказались за стабилизацию отношений с РФ, но договорились совместно противостоять российским угрозам

«Большая семёрка» в предварительном проекте коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел в Лондоне 5 мая указала, что рассчитывает на стабильные и предсказуемые отношения с Россией, но при этом будет объединяться на фоне роста угрозы со стороны России.

«Тем не менее мы продолжим укреплять наше единство с целью сдержать поведение России, которое угрожает сложившемуся миропорядку, в том числе в вопросах кибербезопасности и распространения дезинформации», - цитирует документ Bloomberg.

Члены G7 также призвали российские власти принять меры по "деэскалации ситуации" на границе с Украиной и в Крыму. Обеспокоенность вызывает и ситуация с правами человека в России, "ограничения в отношении оппозиции, правозащитников и СМИ". Кремль вновь призвали расследовать возможное использование химического оружия против Алексея Навального.

G7 состоит из США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии и Японии.

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Комментарии (15)

Trurl
Руководство ТСЖ "G7" высказалось за удовлетворение пожеланий всех жильцов, но вместе с тем будет решительно пресекать антиобщественное поведение отдельных хулиганов и дебоширов....
Modest_5e4ce41f7533b
Не понял: сначала расцелуют, а потом а пятак дадут или наоборот?
Yerffej Ennyl
Технологически отсталая, с отсутствующим производством, "сырьевой придаток Запада" - и кому-то угрожает? Удивительно.
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