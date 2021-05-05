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Посмотрите, как нежатся на камнях сайменские нерпы. В Финляндии запустили онлайн-трансляцию с лежбища

Сайменских нерп в их среде обитания начали показывать в онлайн-трансляции

В Финляндии 5 мая запустили традиционную онлайн-трансляцию с лежбища сайменской нерпы Norppalive.

Уже вечером в день запуска трансляции зрителей порадовали присутствием два представителя вида, которые приплыли полежать на камнях.

Фото: скриншот трансляции Norppalive
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Как отмечает финская телерадиокомпания Yle, онлайн-трансляции Фонда дикой природы WWF с Саймы собрали за 5 лет около 10 млн просмотров. В этом году к видео добавился онлайн-звук, поэтому теперь зрители могут не только наблюдать за нерпами, но и слушать успокаивающий плеск воды и пение птиц на фоне.

«Нерпы не особо шумные животные, поэтому микрофон будет в основном записывать звуки природы, такие как шелест волн и шорохи ветра. Также по озеру регулярно ходят лодки, поэтому возможно будет услышать и звуки мотора. Это напоминает нам о том, что нерпа и человек делят одни и те же воды», — прокомментировали в WWF.

Фото: скриншот трансляции Norppalive

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