В Финляндии 5 мая запустили традиционную онлайн-трансляцию с лежбища сайменской нерпы Norppalive.
Уже вечером в день запуска трансляции зрителей порадовали присутствием два представителя вида, которые приплыли полежать на камнях.
Как отмечает финская телерадиокомпания Yle, онлайн-трансляции Фонда дикой природы WWF с Саймы собрали за 5 лет около 10 млн просмотров. В этом году к видео добавился онлайн-звук, поэтому теперь зрители могут не только наблюдать за нерпами, но и слушать успокаивающий плеск воды и пение птиц на фоне.
«Нерпы не особо шумные животные, поэтому микрофон будет в основном записывать звуки природы, такие как шелест волн и шорохи ветра. Также по озеру регулярно ходят лодки, поэтому возможно будет услышать и звуки мотора. Это напоминает нам о том, что нерпа и человек делят одни и те же воды», — прокомментировали в WWF.