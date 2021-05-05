«Иммунная прослойка еще слишком мала». В Петербурге занят 81% коронавирусных коек, заболеваемость растёт

«Динамика количества активно больных COVID-19 не показывает снижения заболеваемости. Сдерживающим фактором стало разобщение трудовых и учебных коллективов в связи с длительными выходными и праздниками. Вклад в формирование коллективного иммунитета вносят и привитые от новой коронавирусной инфекции горожане», — рассказали в Смольном.
При этом власти подчёркивают, что «иммунная прослойка еще слишком мала, чтобы надежно блокировать развитие третьей волны эпидемии в Петербурге», и призывают горожан активно прививаться.
Темпы вакцинации довольно низкие: за прошедшие сутки первично привито 3 609 человек, вторично — 8 907. За весь период в Петербурге вакцинировано почти 577 тыс. человек, из них более 452 тыс. полностью завершили цикл вакцинации. Запас вакцины в городе составляет чуть менее 191 тыс. комплектов доз.
Из хороших показателей — снижение суточной госпитализации взрослых с ковид-ассоциированными состояниями на 23%.
Из 5 248 коек для коронавирусных больных в городе занят 81%, доля тяжёлых больных составляет 27%, на ИВЛ — 178 пациентов.