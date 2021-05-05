«Иммунная прослойка еще слишком мала». В Петербурге занят 81% коронавирусных коек, заболеваемость растёт

«Динамика количества активно больных COVID-19 не показывает снижения заболеваемости. Сдерживающим фактором стало разобщение трудовых и учебных коллективов в связи с длительными выходными и праздниками. Вклад в формирование коллективного иммунитета вносят и привитые от новой коронавирусной инфекции горожане», — рассказали в Смольном.



При этом власти подчёркивают, что «иммунная прослойка еще слишком мала, чтобы надежно блокировать развитие третьей волны эпидемии в Петербурге», и призывают горожан активно прививаться.