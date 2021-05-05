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«Иммунная прослойка еще слишком мала». В Петербурге занят 81% коронавирусных коек, заболеваемость растёт

Число активных больных COVID-19 в Петербурге продолжает расти

Число активно больных коронавирусной инфекцией за неделю увеличилось на 1,19%, а регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях выросла по сравнению с прошлой средой на 3,44%. Об этом 5 мая сообщает межведомственный городской координационный совет по борьбе с заболеванием. При этом уточняется, что майские праздники идут обществу на пользу.

«Динамика количества активно больных COVID-19 не показывает снижения заболеваемости. Сдерживающим фактором стало разобщение трудовых и учебных коллективов в связи с длительными выходными и праздниками. Вклад в формирование коллективного иммунитета вносят и привитые от новой коронавирусной инфекции горожане», — рассказали в Смольном.

При этом власти подчёркивают, что «иммунная прослойка еще слишком мала, чтобы надежно блокировать развитие третьей волны эпидемии в Петербурге», и призывают горожан активно прививаться.

Темпы вакцинации довольно низкие: за прошедшие сутки первично привито 3 609 человек, вторично — 8 907. За весь период в Петербурге вакцинировано почти 577 тыс. человек, из них более 452 тыс. полностью завершили цикл вакцинации. Запас вакцины в городе составляет чуть менее 191 тыс. комплектов доз.

Из хороших показателей — снижение суточной госпитализации взрослых с ковид-ассоциированными состояниями на 23%.

Из 5 248 коек для коронавирусных больных в городе занят 81%, доля тяжёлых больных составляет 27%, на ИВЛ — 178 пациентов.

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Комментарии (4)

265914940
Думаю , что заболеваемость коронавирусом будет расти , так как масочный режим соблюдается в настоящее время только в 30 - 40% . Сам в этом убедился сегодня .
MidNightWoodpecker
Очень забавно в новостях по ТВ смотреть какой трэш сейчас творится в Индии, и сразу за ним радостные новости про наши массовые гулянья и праздники
Ruth D. Armstead
Парад то будет?
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