«Сражение мысли с властью»: презентация изъятой книги о народниках

Обыски, демонстрации и аресты — книгу о народниках, которая остаётся актуальной в XXI веке, презентуют 13 мая в Музее Анны Ахматовой. «Антологию народничества» философа Михаила Гефтера представят его сын Валентин Гефтер и редактор журнала «Звезда» Яков Гордин.

Книгу о народниках инакомыслящий философ и историк Михаил Гефтер составил во время брежневского застоя. Её читатель должен был узнать о том «сражении мысли с властью», которое велось в России во второй половине XIX века. Как юноши, напитанные самыми высокими идеалами, запустили программу революционного террора, убили императора Александра II, и почему их движение было обречено зайти в тупик — об этом рассказывал сборник. А «иллюстративным материалом» стали как известные, так и найденные в архивах и спецхранах статьи, письма, показания и судебные речи революционеров, их автобиографии и воспоминания.

«Антология народничества» в советское время в печать не вышла — даже за границей. Рукопись изъяли у автора во время обысков по делу самиздатовского журнала «Поиски», часть материалов Гефтеру так и не вернули. Уже в наше время труд исследователя завершил его сын Валентин Гефтер и выпустил в издательстве «Нестор-История».



«Актуальность этой книги в том, что в ней дана модель взаимоотношений власти и активной молодежи. Когда между ними не может состояться диалог, молодежь резко радикализируется. В царские времена все началось с разгона безобидных студенческих демонстраций, а закончилось террором «Народной воли», — отмечает автор послесловия к сборнику, публицист и редактор журнала «Звезда» Яков Гордин.



Узнать подробнее о замысле Михаила Гефтера и том, почему он злободневен до сих пор, можно 13 мая в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Валентин Гефтер и Яков Гордин презентуют «Антологию народничества» и ответят на вопросы аудитории.



Начало — в 18:30.



18+.



Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

