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«Зенит» продлил контракт с Андреем Мостовым

23-летний нападающий Мостовой остался в «Зените» на три года

Футбольный клуб «Зенит» подписал новое соглашение с полузащитником Андреем Мостовым. 23-летний игрок остается в команде минимум до окончания сезона 2023/24.

Андрей Мостовой родился в Омске. Воспитанник московского футбола, полузащитник два с половиной года перед выпуском провел в «Локомотиве». Зимой 2019-го присоединился к «Зениту». Отыграл 13 матчей за «Зенит»-2, забив 5 мячей и сделав 2 результативные передачи. Год отыграл на правах аренды в «Сочи». В июле 2020-го вернулся в «Зенит». В общей сложности Андрей провел в составе сине-бело-голубых 32 матча, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

В составе петербургского клуба стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В апреле 2021-го был впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в составе «Зенита».

В качестве игрока «Зенита» дебютировал за национальную сборную России и провел за нее семь матчей.

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