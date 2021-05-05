Житель области на семейном автомобиле развозил по Петербургу наркозакладки. Его телефон показал восемь десятков тайников

«Опель Вектра», за рулем которого был 33-летний житель Соснового Бора, остановили сотрудники ППС Кировского района Петербурга на Ленинском проспекте. В салоне нашли 89 свертков с запрещенными веществами.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 5 мая, среднеразмерный семейный автомобиль немецкого концерна остановили около трех ночи 3 мая. Как выяснили сотрудники УКОНа, мужчина у которого по закладкам были расфасованы наркотики от растительных до психотропов, в даркнете создал интернет-магазин. В телефоне мужчина сохранял все места тайников. Таких по разным районам города и области нашли 88. Больше всего — в Красносельском районе Петербурга.
Возбуждено уголовное дело по факту «покушение на незаконный оборот наркотических средств».
А на следующий день, 4 мая, КОНи остановили около семи вечера на Турбинной улице «Ниссан», за рулем которого был 39-летний индивидуальный предприниматель. В салоне у него нашли пакет со 100 граммами психостимуляторов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.