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Житель области на семейном автомобиле развозил по Петербургу наркозакладки. Его телефон показал восемь десятков тайников

Полиция задержала мужчину, распространявшего наркотики на территории Петербурга и области

«Опель Вектра», за рулем которого был 33-летний житель Соснового Бора, остановили сотрудники ППС Кировского района Петербурга на Ленинском проспекте. В салоне нашли 89 свертков с запрещенными веществами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 5 мая, среднеразмерный семейный автомобиль немецкого концерна остановили около трех ночи 3 мая. Как выяснили сотрудники УКОНа, мужчина у которого по закладкам были расфасованы наркотики от растительных до психотропов, в даркнете создал интернет-магазин. В телефоне мужчина сохранял все места тайников. Таких по разным районам города и области нашли 88. Больше всего — в Красносельском районе Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по факту «покушение на незаконный оборот наркотических средств».

А на следующий день, 4 мая, КОНи остановили около семи вечера на Турбинной улице «Ниссан», за рулем которого был 39-летний индивидуальный предприниматель. В салоне у него нашли пакет со 100 граммами психостимуляторов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

chip1
В 33 сел, в 43-48 вышел, романтика)
AlBerkut
Ма-ла-дец!
Даркнет освоить осилил, а запрятать/зашифровать данные о своих 'делах' ниасилил 😂😂😂
Но ничего, теперь времени на подумать будет достаточно 😎😂😂😂
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