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Военные устроили технике банный день перед репетицией парада. Воду черпают ведром прямо из Мойки

Военные моют технику к Параду Победы водой из Мойки в центре Петербурга

КАМАЗы и БТРы моют к праздничному параду на набережной Мойки. Военная хитрость 5 мая попала в объектив читателя «Фонтанки».

Служивые набирают воду из реки с помощью ведер на веревках. Вода стекает по набережной обратно в реку.

автор фото читатель «Фонтанки» Денис
автор фото читатель «Фонтанки» Денис
автор фото читатель «Фонтанки» Денис
автор фото читатель «Фонтанки» Денис
автор фото читатель «Фонтанки» Денис
автор фото читатель «Фонтанки» Денис
автор фото читатель «Фонтанки» Денис
автор фото читатель «Фонтанки» Денис
автор фото читатель «Фонтанки» Денис
автор фото читатель «Фонтанки» Денис
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Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Дворцовой площади. В нем примут участие более 4 тысяч человек, 109 единиц наземной техники и 30 самолетов и вертолетов. Сегодня, 5 мая, в центре города идёт заключительная тренировка. Генеральная репетиция состоится 7 мая.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

f0ntan
На То она и Мойка, что бы в ней мыть машины
Маэстро
Закон Санкт-Петербурга об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге.
Статья 22. Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства или элементов благоустройства.
Пункт 2. Загрязнение объекта благоустройства или элемента благоустройства, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортного средства, включая заправку, мойку транспортного средства, вне специально отведенного места, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Перед законом все равны или участники парада "равнее" других?
AlBerkut
Та-акс... А какой там пункт закона СПб об АПН запрещает мойку авто вне специально отведённых мест? 😉
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