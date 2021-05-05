КАМАЗы и БТРы моют к праздничному параду на набережной Мойки. Военная хитрость 5 мая попала в объектив читателя «Фонтанки».
Служивые набирают воду из реки с помощью ведер на веревках. Вода стекает по набережной обратно в реку.
Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Дворцовой площади. В нем примут участие более 4 тысяч человек, 109 единиц наземной техники и 30 самолетов и вертолетов. Сегодня, 5 мая, в центре города идёт заключительная тренировка. Генеральная репетиция состоится 7 мая.