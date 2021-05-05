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Летящий стакан, непойманный хулиган. Веселье в баре в центре Петербурга привело 17-летнего в реанимацию

Полиция ищет хулигана, который ранил стаканом подростка в баре Петербурга

В тяжелом состоянии привезли в детскую больницу имени Раухфуса 17-летнего жителя Московского района.

Как стало известно «Фонтанке» 5 мая, дознание Центрального УМВД возбудило уголовное дело по статье 213 (хулиганство) УК РФ после госпитализации 17-летнего из заведения на Казанской улице.

По предварительной информации, молодой человек 2 мая около половины пятого утра поссорился с другим посетителем бара. Тот метнул в него стакан. С резанной раной шеи парня увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция ищет метнувшего стакан.

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Комментарии (6)

265913671
Что вообще делал 17-летний в баре???
Петров&Боширов
Фонтанка, это про которого писали с Казанской?
Маэстро
17-летний, видимо, трезвый, зашёл в бар чаю попить, а тут такое...
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