Летящий стакан, непойманный хулиган. Веселье в баре в центре Петербурга привело 17-летнего в реанимацию

В тяжелом состоянии привезли в детскую больницу имени Раухфуса 17-летнего жителя Московского района.
Как стало известно «Фонтанке» 5 мая, дознание Центрального УМВД возбудило уголовное дело по статье 213 (хулиганство) УК РФ после госпитализации 17-летнего из заведения на Казанской улице.
По предварительной информации, молодой человек 2 мая около половины пятого утра поссорился с другим посетителем бара. Тот метнул в него стакан. С резанной раной шеи парня увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция ищет метнувшего стакан.